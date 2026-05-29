Il Memoria Festival si svolge a Mirandola con la partecipazione di circa 100 ospiti, tra storici e figure di rilievo. L’evento si concentra su temi legati alla memoria e alle sue trasformazioni, anche in relazione all’intelligenza artificiale. Le piazze della città ospiteranno incontri, conferenze e performance, con focus su come le tecnologie digitali influenzano la conservazione e la trasmissione del passato. La manifestazione durerà diversi giorni e coinvolgerà vari spazi pubblici.

? Punti chiave Chi sono i grandi nomi che animeranno le piazze di Mirandola?. Come cambierà la nostra memoria con l'avvento dell'intelligenza artificiale?. Perché il Palazzo Comunale torna finalmente a ospitare eventi pubblici?. Quali sfide pone la narrazione algoritmica alla verità dei fatti storici?.? In Breve Evento dal 5 al 7 giugno tra piazze e Palazzo Comunale di Mirandola. Partecipazioni di esperti come Mario Isnenghi, Michele Lodone e lo scrittore Enrico Brizzi. Caterina Caselli ripercorre la carriera per il suo ottantesimo compleanno. Dibattito su intelligenza artificiale e memoria con Alberto Oliverio e Lorenzo Bini Smaghi. Dal 5 al 7 giugno Mirandola ospiterà l’undicesima edizione del Memoria Festival, un evento che porterà in città quasi cento ospiti per esplorare il legame tra memoria e storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria Festival a Mirandola: 100 ospiti tra storia e grandi nomi

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