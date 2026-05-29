Il ‘Villaggio del Bambino’ torna a Porcari con attività inclusive e coinvolgenti dedicate ai più giovani. La manifestazione trasforma i ragazzi in protagonisti assoluti, offrendo un giorno di festa, gioco e condivisione. L’evento include anche momenti di memoria collettiva per ricordare le ferite attraversate dalla comunità nel passato. La giornata mira a unire divertimento e riflessione, coinvolgendo tutte le età in un’occasione di confronto e ricordo.

I ragazzi per un giorno saranno i protagonisti assoluti di Porcari. Festa, gioco e condivisione, ma anche un momento di memoria collettiva per le ferite che hanno attraversato la comunità. Martedì 2 giugno a Porcari il Villaggio del Bambino, l’evento annuale dedicato ai più piccoli che trasforma piazza Orsi e il centro in un grande spazio a misura di famiglia. In caso di maltempo, rinvio a domenica 7 giugno. Alle 11 l’inaugurazione vera e propria sul palco, dopo le celebrazioni istituzionali per la Festa della Repubblica in piazza degli Alpini. L’amministrazione dedicherà un ricordo alla famiglia Kola, uccisa dal monossido di carbonio nella propria abitazione a Rughi e ad un’altra tragedia, sempre nella stesa frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memoria collettiva e festa. Torna il ’Villaggio del Bambino’. Attività inclusive e coinvolgenti

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