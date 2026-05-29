Il governo italiano ha deciso di ridurre di 10 miliardi gli investimenti destinati alla difesa, inviando un messaggio a Bruxelles. La premier ha annunciato che questa scelta mira a segnalare la propria posizione sull’allocazione delle risorse europee. La decisione ha suscitato reazioni politiche e apre un confronto tra Roma e le istituzioni comunitarie. Nessun dettaglio su eventuali piani alternativi o sul futuro delle spese militari.

Giorgia Meloni frena sugli investimenti europei per la difesa e apre una partita politica con Bruxelles. Il governo italiano, secondo quanto ricostruito da Repubblica, sarebbe intenzionato a ridurre in modo consistente l’utilizzo dei prestiti del programma Safe, il fondo europeo pensato per finanziare armamenti e sicurezza nei Paesi membri. La cifra inizialmente prenotata dall’Italia era di quasi 15 miliardi di euro, 14,9 per la precisione, su un totale di 150 miliardi messi a disposizione dalla Commissione europea. Ora però Palazzo Chigi starebbe valutando una stretta: portare avanti soltanto i progetti già legati a contratti esistenti, per un valore di circa 4-5 miliardi, rinunciando o rinviando di fatto circa 10 miliardi di nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni frena sulla difesa: 10 miliardi in meno per mandare un segnale all’Europa

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