È scomparso a Meldola a 99 anni Spartaco Corbara, l’ultimo dei partigiani ancora in vita dell’Ottava Brigata Garibaldi. La notizia è stata annunciata dalle associazioni partigiane. Corbara aveva partecipato alle attività della brigata durante la Resistenza. La sua morte segna la fine di un’epoca per i rappresentanti della lotta partigiana.

È morto, all’età di 99 anni a Meldola Spartaco Corbara: era l’ultimo partigiano ancora in vita dell’ Ottava Brigata Garibaldi. A darne la notizia è la presidente dell’Anpi meldolese Paola Borghesi, che lo ricorda come un uomo timido, molto riservato, ma che nella sua esperienza di giovane partigiano combattente partecipò all’attacco a Pieve di Rivoschio e successivamente alla liberazione di San Zeno, Galeata, Civitella, Cusercoli e Meldola. "Siamo grati a Spartaco – aggiunge la presidente Anpi – per aver dato un importante contributo alla liberazione del nostro paese. Corbara era un uomo retto. Finita la guerra, seppe ricostruire il futuro con le proprie mani, fondando e guidando con onestà una piccola impresa edile di muratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meldola, addio a Spartaco Corbara ultimo partigiano della ‘Garibaldi’

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