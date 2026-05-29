Nel 2018, Meghan ha chiesto di cambiare la fragranza di una candela chiamata “519” durante un evento nella Cappella di San Giorgio. La richiesta ha suscitato polemiche dopo che si è diffusa la notizia di un odore di muffa proveniente dalla candela. La Regina ha risposto alla richiesta di Meghan senza commentare pubblicamente, ma si è saputo che la richiesta non è stata accolta. La candela è stata oggetto di discussione tra i membri della famiglia reale.

? Punti chiave Cosa accadde davvero nella Cappella di San Giorgio nel 2018?. Come ha reagito la Regina alla richiesta di Meghan sulla fragranza?. Perché gli insider della monarchia criticano il nuovo marchio As Ever?. Quali differenze hanno segnato la scelta delle candele tra Meghan e Kate?.? In Breve Meghan usò nebulizzatori Diptyque Baies da 130 sterline per coprire l'odore di muffa.. Kate Middleton scelse candele Jo Malone Orange Blossom da 48 sterline nel 2011.. La candela 519 del brand As Ever costa 64 dollari al pezzo.. Meghan non torna nel Regno Unito dal settembre 2022.. Il lancio della candela profumata “519” del brand As Ever scuote i circoli reali dopo le rivelazioni sull’odore di muffa che avrebbe caratterizzato la Cappella di San Giorgio durante il matrimonio di Meghan e Harry il 19 maggio 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meghan e la candela “519”: polemica sull’odore di muffa a Windsor

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