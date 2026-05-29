La stazione "Parco delle Groane", uno snodo ferroviario già segnato da tensioni, si trasforma in un campo di battaglia. Poco dopo le 17.30 di mercoledì due gruppi di giovani, per lo più stranieri o di seconda generazione, si fronteggiano sui binari con una ferocia tribale. Bastoni, sassi raccolti al volo, urla in spagnolo e italiano dialettale. Una sassaiola selvaggia che investe anche un treno fermo in stazione: vetri infranti, passeggeri terrorizzati, un bambino di appena 9 anni ferito da una pietra finita dentro un vagone. Quattro ambulanze e due auto mediche invadono la zona. Il traffico ferroviario sulla linea Milano-Saronno viene bloccato per ore tra Garbagnate e Novate Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mega rissa alla Stazione Groane: ferito bimbo di 9 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi rissa a colpi di sassi e bastoni in stazione: treni colpiti e c'è anche un bimbo di 9 anni feritoDue gruppi di giovani si sono affrontati mercoledì 27 maggio nella stazione “Parco delle Groane” a Garbagnate Milanese.

Milano mega rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in trenoUna rissa violenta si è scatenata tra alcuni giovani alla stazione Certosa di notte, con urla e sangue tra i binari.

Temi più discussi: Maxi rissa a colpi di sassi e bastoni in stazione: treni colpiti e c'è anche un bimbo di 9 anni ferito; Mega rissa alla Stazione Groane: ferito bimbo di 9 anni; Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno; Maxi-rissa a Garbagnate: sassi contro i treni e caccia all'uomo sui binari. Tra i sette feriti c'è un bimbo di 9 anni.

Mega rissa alla Stazione Groane: ferito bimbo di 9 anniLa stazione Parco delle Groane, uno snodo ferroviario già segnato da tensioni, si trasforma in un campo di battaglia. Poco dopo le 17.30 di mercoledì due gruppi di giovani, per lo più stranieri o di ... ilgiornale.it

Rissa alla stazione di Garbagnate-Parco delle Groane: due feritiDue gruppi di giovani nordafricani, in pieno giorno, si sono scontrati con sassi e bastoni. Danneggiato un treno, disagi alla circolazione ... rainews.it