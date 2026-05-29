Maxi blitz in Spagna contro presunto gruppo jihadista

In Spagna, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz che ha portato all’arresto di almeno dieci sospetti di terrorismo jihadista. Le operazioni sono state condotte in diverse località del paese e continuano con perquisizioni in corso. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sulle accuse specifiche o sull’identità delle persone arrestate. L’intervento fa parte di un’azione coordinata contro presunti gruppi legati al jihadismo.

Un importante blitz, avvenuto in Spagna, avrebbe portato all’arresto di almeno una decina di persone sospettate di terrorismo jihadista. L’operazione è stata effettuata in diverse province spagnole e avrebbe coinvolte le province di Alicante, Malaga, Barcellona, Murcia e Madrid. Secondo fonti vicine al caso, le 10 persone arrestate erano collegate tra loro, facevano parte di un gruppo fortemente radicalizzato diffuso in diverse province e presentavano un profilo violento. Nessun attentato in programma ma hub di supporto. Secondo il Ministero dell’Interno gli investigatori non hanno rintracciato evidenza che gli indagati stessero preparando un attacco imminente in Spagna. 🔗 Leggi su Follow.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Influencer predicava su TikTok: denunciato presunto jihadista da 100mila followersUn uomo di origine maliana, residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato in stato di libertà per aver predicato su TikTok.

Maxi sentenza IPTV in Spagna: condanne record contro la pirateriaUna sentenza storica in Spagna ha condannato una rete internazionale di IPTV per pirateria, coinvolgendo milioni di utenti.

Temi più discussi: Maxi blitz antimafia, sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sigilli a beni per oltre 200 milioni in Europa e offshore; Messina Denaro, il tesoro nascosto di Cosa Nostra: blitz internazionale e sequestri milionari; Maxi blitz antimafia tra Italia e paradisi fiscali: sequestri per oltre 200 milioni legati a Messina Denaro; Operazione antimafia nel Nord Salento: 30 arresti tra Squinzano e comuni limitrofi I NOMI.

Maxi blitz antimafia, sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sigilli a beni per oltre 200 milioni in Europa e offshore. L’operazione della Guardia di finanza tra Trapani, Spagna, Svizzera, Monaco e Isole Cayman. Tre arresti. Gli investigatori: Patrimonio x.com

Mafia, trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: maxi operazione con 3 arresti e sequestri per 200 milioni(Adnkronos) - Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro: sequestri per oltre 200 milioni di euro e tre arresti. L'operazione, coordinata dalla Direz ... msn.com

Maxi blitz antimafia, sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sigilli a beni per oltre 200 milioni in Europa e offshoreUn patrimonio enorme, costruito in decenni di traffici internazionali di droga e nascosto tra società offshore, immobili e disponibilità finanziarie sparse tra Europa, Medio Oriente e paradisi fiscali ... milanofinanza.it