Maturità 2026 poche materie ma troppe interrogazioni | il 44% degli studenti è in difficoltà

A poche settimane dall’esame di maturità nel 2026, circa il 44% degli studenti si trova in difficoltà a causa di un numero elevato di interrogazioni e poche materie studiate. La preparazione appare ancora incompleta per molti, che devono affrontare un carico di verifiche e approfondimenti ancora in corso. Non sono stati forniti dati ufficiali sul numero di interrogazioni o sulle materie coinvolte, ma la situazione evidenzia una pressione crescente tra gli studenti.

A poche settimane dalla Maturità 2026, molti studenti arrivano all’esame con una preparazione ancora incompleta. Secondo un sondaggio di Skuola.net, condotto su 1.000 maturandi, solo il 36% giudica soddisfacente il proprio livello di studio, mentre il 44% dichiara di essere in forte ritardo. Il dato emerge nonostante la riduzione delle materie d’esame. La difficoltà principale, per una parte degli studenti, non sembra riguardare soltanto il programma da ripassare, ma anche il peso delle verifiche e delle interrogazioni fissate nelle ultime settimane di scuola. La chiusura dei registri continua a condizionare l’organizzazione dello studio. Molti maturandi, invece di concentrarsi sul ripasso generale, devono ancora affrontare prove scritte e orali decisive per la media finale e per l’ammissione all’esame. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esame di maturità 2026, rese note le materie: tutte le novità per docenti e studenti

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