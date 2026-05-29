Maturità 2026 nomine Commissari e Presidenti il 4 giugno Dove si riceve il documento UFFICIALE

Il 4 giugno saranno comunicate le nomine dei commissari e dei presidenti delle prove di maturità 2026. Gli Uffici scolastici stanno finalizzando le procedure di nomina, che prevedono la composizione delle commissioni con due commissari interni già designati, due commissari esterni e un presidente. Le nomine saranno pubblicate sui rispettivi siti ufficiali, dove sarà possibile consultare i documenti relativi. La comunicazione ufficiale riguarderà tutte le scuole interessate.

Lo scorso 12 maggio gli Uffici scolastici hanno pubblicato gli elenchi dei Presidenti che potranno essere nominati. Arriveranno dal 4 giugno. Fino al 3 giugno è possibile segnalare inesattezze relative alla configurazione delle Commissioni (es. Napoli) L’incarico non può essere rifiutato o abbandonato, salvo casi di legittimo impedimento documentato. In tali situazioni è necessario comunicare tempestivamente l’impedimento e presentare la relativa documentazione entro tre giorni. Per i Presidenti, la comunicazione va inviata all’Ufficio scolastico regionale; per i Commissari, al dirigente scolastico della scuola di servizio. Maturità 2026: dalla nomina dei Commissari al colloquio orale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: domanda commissari e presidenti entro il 13 aprile|Chi deve farla e cosa succede dopo

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