Un incontro a Matera ha visto un politico discutere di come fermare lo spopolamento delle aree interne. Ha sottolineato che i giovani amministratori possono intervenire per invertire questa tendenza, puntando su risorse locali ancora inesplorate. Sono stati evidenziati i possibili strumenti per trasformare il declino in sviluppo economico, anche attraverso nuove strategie di valorizzazione delle risorse del territorio.

? Punti chiave Come possono i giovani amministratori fermare lo spopolamento dei borghi?. Quali risorse nascoste possono trasformare il declino in crescita economica?. Perché la cultura è diventata la leva strategica per Matera?. Chi deve collaborare per garantire la rigenerazione delle aree interne?.? In Breve Seminario Publica promosso da ANCI e Presidenza del Consiglio fino al 30 maggio.. Percorso formativo dedicato ad amministratori locali con età inferiore ai 35 anni.. Sede dell'incontro presso la sede della Cte di Matera.. Obiettivo di trasformare il patrimonio culturale in motore economico per i piccoli centri..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Nicoletti: ‘Si può invertire il declino delle aree interne

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#Matera si parla di agricoltura come motore di rigenerazione e ripopolamento: un segnale concreto di speranza. Quando le idee giuste incontrano le persone giuste, il futuro delle nostre terre si fa più vivo e possibile. Forza a chi crede in questi territori! #SaveS x.com

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