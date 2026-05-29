Matera | cura della voce accordo fra azienda sanitaria e conservatorio Convenzione

Un accordo tra un’azienda sanitaria e un conservatorio prevede attività di formazione e cura della voce. La convenzione nasce dopo il seminario “Scienza, Arte ed Equilibrio – La Voce”, tenutosi presso un auditorium. L’obiettivo è offrire percorsi di riabilitazione e formazione vocale, coinvolgendo esperti delle due realtà. La firma del protocollo si è svolta di recente, con l’intento di integrare le competenze tra medicina e arte musicale.

Di Nino Sangerardi: A seguito del seminario-convegno “Scienza, Arte ed Equilibrio – La Voce”, svoltosi presso l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera, l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) e il Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” hanno ufficialmente sottoscritto una convenzione finalizzata alla promozione, tutela e valorizzazione della voce artistica, tramite il progetto “Voice Care for Singers – Matera”. L’accordo rappresenta un importante risultato del percorso di confronto interdisciplinare avviato con il convegno dedicato alla voce, e sancisce la nascita di una collaborazione stabile tra il mondo sanitario e quello dell’alta formazione musicale, con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di canto un approccio integrato alla cura della vocalità artistica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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