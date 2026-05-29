Matematica un pilastro dell’economia | lo studio CNR-UMI attesta il 34% della ricchezza italiana e lancia un messaggio per la scuola e l’orientamento

Il rapporto tra matematica e ricchezza in Italia si riflette in dati recenti: il 34% della ricchezza nazionale deriva dall’applicazione di competenze matematiche. Lo studio condotto da un centro di ricerca ha analizzato come le abilità matematiche influenzino settori chiave dell’economia. La ricerca sottolinea l’importanza di investire in formazione matematica sin dalla scuola primaria per sostenere lo sviluppo economico del Paese.

Studiare matematica conviene, non solo all’università ma all’intero Paese. Lo dice, numeri alla mano, un’indagine commissionata dal CNR-IAC (Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dall’Unione Matematica Italiana al gruppo Deloitte Economics: nel 2025 la matematica ha contribuito al 34% del Valore Aggiunto Lordo nazionale, generando 680,1 miliardi di euro, tanto quanto l’intero comparto industriale e manifatturiero. Un dato che parla direttamente al mondo della scuola, chiamato ogni anno a orientare migliaia di studenti verso percorsi universitari e professionali. La ricerca quantifica anche l’impatto occupazionale: 8,4 milioni di posti di lavoro sostenuti dalla filiera matematica, circa il 35% dell’occupazione totale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cnr, dalla matematica nel 2025 il 34% della ricchezza nazionaleNel 2025, la matematica ha rappresentato il 34% del Valore Aggiunto Lordo in Italia, equivalente a circa 680,1 miliardi di euro.

Orientamento scolastico, docenti orientatori e futuro dei giovani: la svolta sistemica della scuola italianaNegli ultimi anni, il tema dell’orientamento scolastico ha acquisito una nuova centralità nel sistema educativo italiano.

Temi più discussi: Matematica, un pilastro dell'economia: lo studio CNR-UMI attesta il 34% della ricchezza italiana e lancia un messaggio per la scuola e l'orientamento; L'educazione post-AI: quando le macchine sanno rispondere, cosa ci resta da imparare?; Per rafforzare la matematica vietnamita; Roma. Il teatro della posa della prima pietra del Termovalorizzatore.

OpenAI annuncia la più grande scoperta nel campo della matematica ottenuta dall'intelligenza artificialeIl risultato ottenuto da un chatbot riguardo a una congettura di 80 anni fa costituisce la prima dimostrazione basata sull’IA che verrebbe probabilmente ... lescienze.it

creato uno strumento di correzione della stanza basato sul web.. molto semplice ed efficace reddit

Una dimostrazione sensazionale risolve un problema di geometria vecchio di decenniLa risoluzione improvvisa di una nota congettura mette in luce il crescente ricorso all'intelligenza artificiale come strumento di supporto nella matematica ... lescienze.it