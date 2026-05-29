“Vita in Diretta” non si ferma nemmeno in estate e si prepara al tradizionale cambio di conduzione. Dal prossimo 29 giugno sarà infatti Manuela Moreno a raccogliere il testimone da Alberto Matano, guidando la versione estiva dello storico contenitore pomeridiano di Rai1. La trasmissione manterrà lo stesso titolo anche nei mesi estivi. Nessun ritorno a “Estate in Diretta”, formula utilizzata in passato: la rete ha scelto di puntare ancora sul brand consolidato di “Vita in Diretta”, che continuerà ad accompagnare il pubblico per tutta la bella stagione. Nuovi orari per il pomeriggio di Rai1. La programmazione estiva prenderà il via ogni giorno alle 16. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Matano-Moreno, cambio al timone di Vita in Diretta da fine giugno

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