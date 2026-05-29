A Marina di Massa è previsto un nuovo monumento dedicato ai motociclisti, realizzato come memoriale. La localizzazione esatta dell'opera non è ancora stata comunicata. L'intero finanziamento per la realizzazione del monumento è stato coperto da un contributo pubblico. La struttura si propone di essere un punto di riferimento e di memoria per la sicurezza stradale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti nel finanziamento.

? Domande chiave Dove sorgerà esattamente il nuovo monumento a Marina di Massa?. Chi ha finanziato interamente l'opera per la città?. Come potrà il memoriale influenzare il comportamento dei motociclisti?. Cosa accadrà durante la giornata di sabato nel parco?.? In Breve Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 17:00 nel parco tra viale Roma e via Mascagni.. Matteo Albano e il collettivo BMS Bikers Massa Carrara finanziano interamente l'opera.. Il progetto nasce dalla mozione del consigliere comunale Paolo Balloni approvata dall'amministrazione.. L'evento prevede manifestazioni motociclistiche in tutta la zona di Marina di Massa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, nasce il memoriale per i motociclisti: un monito sulla strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marina di Massa: i BMS svelano il memoriale per i motociclistiA Marina di Massa è stato presentato un nuovo memoriale dedicato ai motociclisti, con una cerimonia che si svolgerà in una località specifica della...

Tragedia viale Battisti: il SUV avrebbe tagliato la strada ai motociclistiUn incidente si è verificato lungo il viale Battisti, coinvolgendo un SUV e due motociclisti.