Martina Franca | cadavere carbonizzato nell’agro Intervento dei vigili del fuoco
Notizia in breve
Un corpo è stato trovato carbonizzato in un’area agricola vicino a Martina Franca. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere un incendio che aveva avvolto la zona. Il cadavere, ormai irriconoscibile, si trovava tra le fiamme e il fumo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause del decesso e l’origine del rogo.
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