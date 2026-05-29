Martina Franca | cadavere carbonizzato nell’agro Intervento dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Un corpo è stato trovato carbonizzato in un’area agricola vicino a Martina Franca. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere un incendio che aveva avvolto la zona. Il cadavere, ormai irriconoscibile, si trovava tra le fiamme e il fumo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause del decesso e l’origine del rogo.