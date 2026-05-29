Marc Marquez tornerà in pista al Mugello, ma le sue condizioni fisiche sono preoccupanti. Il pilota ha subito un infortunio che potrebbe essere più grave del previsto, e i medici stanno valutando la natura del danno. La sua presenza in gara è confermata, ma non si escludono ulteriori controlli o eventuali decisioni di non partecipare. La squadra monitora attentamente la situazione per valutare eventuali rischi o limitazioni durante l’evento.

Marc Marquez continua a correre, stringe i denti, prova ad andare oltre. Però dietro ai sorrisi e alle risposte spesso ironiche che usa davanti ai microfoni, nelle ultime ore è emersa una situazione fisica meno tranquilla di quanto sembrasse inizialmente. E quando si parla di Marquez, il tema degli infortuni inevitabilmente pesa più che con altri piloti. Perché il suo corpo negli ultimi anni è diventato quasi una battaglia continua tra operazioni, recuperi, ricadute e adattamenti. Stavolta il problema riguarda soprattutto la spalla, molto più del piede che invece, secondo lo spagnolo, non sarebbe motivo particolare di preoccupazione. “La spalla richiede pazienza”, ha spiegato Marquez. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Marquez spaventa, MotoGP in apprensione: “Danno più serio”

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È FINITA LERA MARQUEZ Il paddock MotoGP inizia a dirlo davvero

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