Maria Borrallo, tata dei figli di William e Kate dal 2014, potrebbe presto lasciare il suo ruolo. Da tempo si discute del fatto che alcuni bambini, dopo anni di assistenza, possano fare a meno della tata. La notizia circola in ambienti vicini alla famiglia reale, senza conferme ufficiali. La decisione di interrompere il rapporto con la tata sarebbe legata all’età dei bambini e al loro percorso di crescita.

Il tempo passa. Anche a corte. E molti bambini che, per tanto tempo, hanno avuto bisogno della baby sitter a un certo punto arrivano a un’età in cui, della nanny, possono fare a meno. O quasi. È il caso di George, Charlotte e Louis. I tre figli del principe William e di Kate Middleton per oltre dieci anni hanno avuto accanto Maria Borrallo, la tata spagnola scelta dai futuri sovrani per avere un aiuto nella crescita dei principicini. Una figura di riferimento fondamentale che, evidentemente, non ha sbagliato un colpo. Lo dimostra la scelta dei principi di Galles di non aver mai voluto assegnare, negli anni, quel ruolo ad altre. La tata Maria Borrallo è arrivata nella famiglia di William e Kate nel 2014 (foto Getty Images) Maria Borrallo, la tata che ha cresciuto George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maria Borrallo è la tata dei figli di William e Kate dal 2014. Ma c'è chi dice che stia per fare le valigie

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Kate Middleton and Prince William Attend Palace Christmas Lunch with Kids

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