Mare revocato il divieto di balneazione in 4 zone del litorale genovese

Notizia in breve

Il divieto di balneazione è stato revocato in quattro aree del litorale genovese dopo che Arpal ha completato le analisi. Le restrizioni erano state imposte nei giorni scorsi e ora si è tornati alla normalità. Le autorità hanno valutato i risultati dei controlli prima di annullare il divieto. Non ci sono più limitazioni per i bagnanti nelle zone interessate.