Mare revocato il divieto di balneazione in 4 zone del litorale genovese
Il divieto di balneazione è stato revocato in quattro aree del litorale genovese dopo che Arpal ha completato le analisi. Le restrizioni erano state imposte nei giorni scorsi e ora si è tornati alla normalità. Le autorità hanno valutato i risultati dei controlli prima di annullare il divieto. Non ci sono più limitazioni per i bagnanti nelle zone interessate.
A seguito degli accertamenti svolti da Arpal, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione scattato nei giorni scorsi nelle seguenti zone. Divieto balneazione revocatoQuinto: da asse di Via Flecchia al lato Ovest del civ. n. 69 di Via A. Gianelli (lunghezza metri 394)Spiaggia di Via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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