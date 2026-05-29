Cosa: La Notte dei Cantautori, un concerto dal vivo dedicato alla grande tradizione musicale italiana che vedrà protagonista Marcello Romeo accompagnato da numerosi e talentuosi musicisti. Dove e Quando: Circolo Pini Spettinati a Roma, in Via Campo Barbarico 80, nella serata di venerdì 29 maggio alle ore 20.00. Perché: Per compiere un emozionante viaggio tra racconti, ricordi e melodie degli anni Sessanta e Settanta, unito alla presentazione dei brani tratti dal nuovo progetto discografico Fino all’alba a cantare. Il panorama culturale e artistico romano si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Marcello Romeo a Roma: La Notte dei Cantautori

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