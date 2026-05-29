Mantova 65enne muore per un colpo di pistola in casa | La moglie | Stava maneggiando l' arma

Da tgcom24.mediaset.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 65 anni è stato trovato morto in casa con una ferita da arma da fuoco. La moglie ha detto che stava maneggiando la pistola, che si trovava sul tavolo della cucina. La vittima era accovacciata a terra, con l’arma vicino a lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima, a Cerese di Borgo Virgilio nel Mantovano, è il 65enne Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie, 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi., Il colpo è partito nel pomeriggio di giovedì nell'abitazione della coppia, una casa colonica nelle campagne intorno a Mantova. Agli atti al momento c'è solo il racconto della moglie, presente in casa al momento del presunto incidente. Secondo quanto ha raccontato la 53enne ai carabinieri, l'uomo aveva in mano la pistola per mostrare come reagire all'irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola è partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mantova 65enne muore per un colpo di pistola in casa la moglie stava maneggiando l arma
© Tgcom24.mediaset.it - Mantova, 65enne muore per un colpo di pistola in casa | La moglie: "Stava maneggiando l'arma"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

29-05-26 - La morte di un 65enne a Cerese è un giallo, ventenne pestato sulla ciclabile da tre ra...

Video 29-05-26 - La morte di un 65enne a Cerese è un giallo, ventenne pestato sulla ciclabile da tre ra...

Notizie e thread social correlati

Lecce, 17enne muore in casa per un colpo di pistola alla tempia: ‘Un gioco finito male’A Lecce, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in casa a causa di un colpo di pistola alla tempia.

Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enneA Lecce, tre persone stavano maneggiando una pistola trovata in casa quando accidentalmente si è attivato il colpo, causando la morte di un 17enne.

Argomenti più discussi: Malore al volante, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 65enne di Castelbelforte; Muore ucciso da un colpo di pistola. È giallo in un’abitazione di Cerese; Marcaria, auto si schianta contro un camion: morta la 19enne Laura Varliero; Perde il controllo dell’auto per un malore ed esce di strada sul lungolago di Mantova: muore poco dopo all’ospedale.

mantova 65enne muore perMalore al volante, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 65enne di CastelbelforteMANTOVA  E' stato colto da un malore mentre era al volante della sua auto. Il mezzo è finito fuori strada sulla ciclopedonale di lungolago Gonzaga e si è ... vocedimantova.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web