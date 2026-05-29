Un uomo di 65 anni è stato trovato morto in casa con una ferita da arma da fuoco. La moglie ha detto che stava maneggiando la pistola, che si trovava sul tavolo della cucina. La vittima era accovacciata a terra, con l’arma vicino a lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima, a Cerese di Borgo Virgilio nel Mantovano, è il 65enne Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie, 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi., Il colpo è partito nel pomeriggio di giovedì nell'abitazione della coppia, una casa colonica nelle campagne intorno a Mantova. Agli atti al momento c'è solo il racconto della moglie, presente in casa al momento del presunto incidente. Secondo quanto ha raccontato la 53enne ai carabinieri, l'uomo aveva in mano la pistola per mostrare come reagire all'irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola è partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mantova, 65enne muore per un colpo di pistola in casa | La moglie: "Stava maneggiando l'arma"

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