Sabato 30 maggio, il Porto Turistico Marina del Gargano a Manfredonia ospiterà l’evento Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. La manifestazione, dedicata alle persone in cerca di un momento di relax e convivialità, prevede aperitivi e degustazioni di vini rosati. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. L’evento si svolge in un’area all’aperto, con posti a sedere disponibili per i partecipanti. La manifestazione si svolge in una location che si prepara ad accogliere un pubblico numeroso.

MANFREDONIA - Ancora poche ore e la nostra amata Manfredonia si tingerà dei colori dell'eleganza. Sabato 30 maggio, il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano ospiterà uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione: Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Non è solo un evento enologico di altissimo livello organizzato da Studio360, ma rappresenta una straordinaria vetrina per la nostra città. Con oltre 150 etichette provenienti da tutta Italia e dall'estero, e diverse migliaia tra appassionati, turisti e addetti ai lavori in arrivo da ogni dove, i riflettori di un'intera nazione saranno puntati su di noi. Questa è la nostra grande opportunità per brillare, per accogliere l'Italia intera e fare quella che, con orgoglio, chiamiamo una "bellissima figura". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia “La Notte dei Rosati”: Brindiamo alla Nostra Bellezza! Mostriamoci più belli che mai: la magia di arrivare a piedi

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