Manageritalia Campania | PMI frenate dalla scarsa managerializzazione

Le piccole e medie imprese campane sono rallentate dalla mancanza di competenze manageriali, secondo Manageritalia Campania. La carenza di figure di gestione qualificata limita la capacità di innovare e di competere sui mercati nazionali e internazionali. La situazione riguarda soprattutto le aziende di dimensioni più piccole, che rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo regionale. La mancanza di managerializzazione viene indicata come uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese campane.

NAPOLI, 29 MAGGIO 2026 – La competitività delle imprese campane continua a scontrarsi con un limite strutturale: la scarsa managerializzazione del tessuto produttivo. È il tema emerso con forza durante l’Assemblea di Manageritalia Campania, ospitata al Grand Hotel Santa Lucia di Napoli, dove dirigenti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno discusso delle strategie necessarie per accompagnare la crescita delle aziende regionali. I numeri fotografano una realtà caratterizzata da una forte frammentazione. In Campania il 95,2% delle imprese è costituito da microaziende, mentre le grandi imprese rappresentano appena lo 0,1% del totale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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