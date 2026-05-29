Maltempo oggi è giornata di allerta gialla per temporali | coinvolto tutto il Parmense

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 29 maggio, è in vigore un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio del Parmense, emessa dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

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Oggi, venerdì 29 maggio, è in vigore un'allerta gialla per temporali, emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, valida per tutto il Parmense. Si sono verificate pioggie e precipitazioni intense, nel corso della nottata tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio in città e in provincia. “Nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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