Oggi, venerdì 29 maggio, è in vigore un'allerta gialla per temporali, emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, valida per tutto il Parmense. Si sono verificate pioggie e precipitazioni intense, nel corso della nottata tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio in città e in provincia. “Nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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Rischio temporali: allerta gialla nel Parmense per il 29 maggioPer il 29 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla nel Parmense a causa di temporali.

Temporali, piogge intense e vento forte in Appennino: oggi giornata di allerta giallaIl 6 maggio nel Parmense si sono verificati temporali, piogge intense e vento forte che hanno interessato le zone di pianura, collina e montagna.

Temi più discussi: Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città; Maltempo, oggi è giornata di allerta gialla per temporali: coinvolto tutto il Parmense; Caldo record oggi a Milano con 35 gradi, ma scatta l’allerta temporali; Maltempo, allerta meteo gialla oggi mercoledì 27 maggio: le regioni a rischio per temporali.

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Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha valutato l'allerta gialla per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio, ed emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per venerdì 1 x.com

Ferry che passa in una giornata di maltempo reddit

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