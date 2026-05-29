Malmo-Halmstad sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 30 maggio alle 15:00, il Malmo affronta l’Halmstad in una partita decisiva. Dopo nove turni, il club si trova vicino alla zona retrocessione e questa sfida contro la penultima in classifica rappresenta un’occasione cruciale per il tecnico spagnolo. La formazione di casa cerca punti per evitare di scivolare ulteriormente in graduatoria.
Dopo 9 turni il Malmo di Ramirez è ai margini della zona retrocessione, e la gara odierna contro l’Halmstad penultimo ha i contorni di un’ultima spiaggia per il tecnico spagnolo. Gli sky blue hanno perso ben 5 partite in totale, mettendo assieme appena 10 punti e perdendo le ultime 4 partite consecutive. La difesa con 13 gol presi solo nelle ultime 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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