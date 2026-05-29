Maldive in centinaia ai funerali di Muriel Oddenino a Poirino

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 29 maggio si sono svolti i funerali di Muriel Oddenino, biologa di 31 anni, deceduta il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. La cerimonia si è tenuta a Poirino, con centinaia di persone presenti. La salma è stata accompagnata fino al cimitero, dove è stata sepolta. La donna aveva raggiunto le Maldive per un’immersione subacquea prima della tragedia.

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Si sono tenuti giovedì 29 maggio i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta nell’immersione alle Maldive il 14 maggio scorso. Ad accogliere la sua salma, sul sagrato di Santa Maria Maggiore, a Poirino, comune dell’area metropolitana di Torino, c’era una folla silenziosa. Insieme alla ricercatrice hanno perso la vita nell’incidente Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti. La funzione è iniziata alle 10. In paese è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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