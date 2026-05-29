Questa mattina a Poirino si sono svolti i funerali di una biologa di 31 anni deceduta alle Maldive il 14 maggio scorso, insieme ad altri quattro sub italiani. Le ceneri saranno portate a Finale Ligure, dove saranno sparse. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle volontà della defunta. La salma è stata accompagnata da amici e familiari in un momento di commozione.

Questa mattina a Poirino (Torino) si sono tenuti i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta alle Maldive assieme ad altri 4 sub italiani il 14 maggio scorso. La funzione è iniziata alle 10 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, gremita di persone. Una folla si era radunata fuori sul sagrato prima dell’inizio della funzione. In città è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure. Assieme alla ricercatrice sono morti anche la professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, i funerali di Muriel Oddenino a Poirino: ceneri saranno sparse a Finale Ligure

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