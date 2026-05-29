Maggiolata Lucignanese | presentata l’87esima edizione dedicata allo spirito olimpico

Notizia in breve

È stata presentata l’87esima edizione della Maggiolata Lucignanese, evento che si svolgerà nel comune toscano. La manifestazione quest’anno sarà dedicata allo spirito olimpico. La presentazione si è tenuta il 29 maggio 2026, con dettagli sulla programmazione e le iniziative previste durante le giornate della festa. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse associazioni locali.