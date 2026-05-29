Maggiolata Lucignanese | presentata l’87esima edizione dedicata allo spirito olimpico
È stata presentata l’87esima edizione della Maggiolata Lucignanese, evento che si svolgerà nel comune toscano. La manifestazione quest’anno sarà dedicata allo spirito olimpico. La presentazione si è tenuta il 29 maggio 2026, con dettagli sulla programmazione e le iniziative previste durante le giornate della festa. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse associazioni locali.
Arezzo, 29 maggio 2026 – . Lucignano (Ar) si prepara a vivere una nuova edizione della sua festa più identitaria. L’87ª edizione della Maggiolata Lucignanese animerà il borgo domenica 31 maggio, la sera di lunedì 1 giugno e domenica 7 giugno. In questi giorni Lucignano si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto: vicoli, balconi, piazze e portoni saranno decorati con composizioni floreali, mentre i carri sfileranno tra musica, colori, profumi e scenografie realizzate interamente con fiori freschi: per ogni composizione vengono utilizzati circa 20mila garofani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maggiolata di Lucignano verso l'edizione 87
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