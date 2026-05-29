Il concerto del Maggio Musicale ha visto protagonisti il pianista e il direttore, entrambi molto apprezzati dal pubblico. La serata è stata caratterizzata da un'esibizione di alto livello, con l’orchestra che ha mostrato grande compattezza e brillantezza. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo, evidenziando il successo della performance. L’evento ha coinvolto la sala con un programma di musica classica, eseguito da artisti di fama internazionale.

Qualche mese dopo, sul sito, il nome del pianista per l’esecuzione del Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven è cambiato, ma chi aveva comprato il biglietto per Beatrice Rana non ha avuto motivo di dolersi; c’è stato anche chi si è deciso a comprarlo appena ha visto il nome del sostituto (tanto che la Sala Mehta del Teatro del Maggio era piena), Jan Lisiecki, trentenne astro in costante ascesa da quando aveva una quindicina d’anni e che da oltre dieci anni suona con le principali orchestre del mondo, ma che non si era ancora mai sentito con l’Orchestra del Maggio (era venuto lo scorso inverno agli Amici della Musica, nella rassegna “Pianoforte solo”). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: Lisiecki (vice di gran lusso) e Jordan entusiasmano la sala

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