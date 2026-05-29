La sera del 31 maggio si potrà osservare nel cielo una Luna blu, la seconda Luna piena dello stesso mese. Questo evento raro si verifica quando due lune piene si succedono nel breve arco di un mese solare. La Luna apparirà più luminosa e di colore leggermente più intenso rispetto alle normali lune piene. L'evento durerà poche ore e sarà visibile a occhio nudo in molte zone del cielo serale.

Il mese di maggio regala uno spettacolo inaspettato nei cieli: la sera del 31 la protagonista sarà la cosiddetta Luna blu, la seconda Luna piena nello stesso mese, un piccolo fuori programma che rende tutto più suggestivo. Il nostro satellite non cambia colore, ovviamente, ma cambia l’atmosfera: è una di quelle notti che sembrano fatte apposta per fermarsi un attimo e ascoltarsi. Che cosa significa Luna blu. La Luna piena, da sempre, è il momento della chiarezza e dei bilanci. La Luna blu aggiunge qualcosa in più: l’idea di un secondo tempo, di un’occasione inattesa per rimettere a fuoco desideri, progetti, intenzioni. Se qualcosa a inizio mese è rimasto sospeso, ora trova il suo spazio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maggio è il mese della Luna blu, una pausa luminosa per ricominciare

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