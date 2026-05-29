Ma che fa Carlo Calenda?

Carlo Calenda è attualmente impegnato in una nuova fase politica. A chi gli domanda sui suoi progetti futuri, non fornisce dettagli specifici. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni sono poche, e non si conoscono ancora le sue intenzioni precise. La sua attività recente si concentra su aspetti ancora non chiaramente definiti.

Firenze, 29 maggio 2026 – Carlo Calenda è in una nuova fase. A chi gli chiede ora che cosa farà - dopo aver sostenuto il candidato di centrodestra Simone Venturini a Venezia, per intenderci - risponde: “Resteremo al centro”, ha detto al Corriere della Sera: “Dobbiamo spezzare questa ordalia che è diventata la politica. C’è un 8% almeno che non vuole votare le forze estreme e un pezzo rilevante di 5 Stelle non voterà per Conte se andrà con il Pd, come abbiamo visto a Venezia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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