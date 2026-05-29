Una donna di 47 anni è deceduta dopo aver accusato un malore durante l’orario di lavoro alla Politecnica. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle circostanze precise dell’evento o sulle cause del malore. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari, che stanno vivendo questo momento di lutto. La vittima lavorava presso l’istituto e si trovava sul posto al momento dell’accaduto.

? Punti chiave Come è avvenuto il malore durante le sue mansioni lavorative?. Chi sono i familiari che oggi vivono questo profondo dolore?. Dove si terrà il momento del saluto definitivo alla donna?. Come reagirà il dipartimento universitario dopo questa perdita improvvisa?.? In Breve Rettore Quagliarini e Direttore Iacopini esprimono cordoglio per la scomparsa della responsabile.. La donna viveva a Chiaravalle e lascia il compagno Carlo con due figli.. Camera ardente a Jesi oggi, funerali sabato 30 maggio alle ore 10:30.. Funerale presso la chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Castelbellino Pantiere.. La morte improvvisa di Mara Giulioni, avvenuta oggi all’Università Politecnica delle Marche mentre svolgeva le sue mansioni amministrative, ha colpito duramente il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto alla Politecnica: muore Mara Giulioni, addio a 47 anni

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