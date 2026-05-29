Lutto a Lanciano | scompare Giovanni Altobelli pilastro della città
È scomparso Giovanni Altobelli, figura di rilievo a Lanciano. Durante il suo mandato, ha contribuito all’urbanistica della città, influenzando lo sviluppo locale. È stato anche presidente di una squadra di calcio, affrontando diverse sfide per mantenere la squadra attiva e competitiva. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra residenti e sportivi, riconoscendone il ruolo nel tessuto cittadino.
? Punti chiave Come ha influenzato l'urbanistica di Lanciano durante il suo mandato?. Quali sfide ha affrontato come presidente del Lanciano Calcio?. Perché la sua carriera politica è stata così significativa per la provincia?. Come cambierà il tessuto sociale locale dopo la sua scomparsa?.? In Breve Esequie venerdì 29 maggio ore 16.30 presso la chiesa di Sant'Antonio.. Sepoltura prevista nel cimitero di San Vito Chietino dopo i riti funebri.. Ex assessore all'urbanistica dal 1985 e candidato sindaco nel 2001.. Presidente del Lanciano Calcio tra il 1979 e il 1980 in serie C..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Lanciano. Addio a Giovanni Altobelli; Addio a Giovanni Altobelli, imprenditore e politico lancianese.