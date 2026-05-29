Lutto a Lanciano | scompare Giovanni Altobelli pilastro della città

Notizia in breve

È scomparso Giovanni Altobelli, figura di rilievo a Lanciano. Durante il suo mandato, ha contribuito all’urbanistica della città, influenzando lo sviluppo locale. È stato anche presidente di una squadra di calcio, affrontando diverse sfide per mantenere la squadra attiva e competitiva. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra residenti e sportivi, riconoscendone il ruolo nel tessuto cittadino.