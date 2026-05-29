luni e il legame con dante concorso per gli studenti

Notizia in breve

Luni ha organizzato un incontro dedicato a Dante e ha annunciato un concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole. Il concorso avrà come tema il rapporto tra la città e il poeta, coinvolgendo i giovani in attività di scrittura e approfondimento sulla figura di Dante. La proposta si inserisce in un progetto più ampio per promuovere la cultura e la conoscenza del poeta tra i più giovani. La partecipazione è aperta alle scuole della zona.