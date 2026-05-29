Luni e il legame con Dante Concorso per gli studenti
Luni ha organizzato un incontro dedicato a Dante e ha annunciato un concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole. Il concorso avrà come tema il rapporto tra la città e il poeta, coinvolgendo i giovani in attività di scrittura e approfondimento sulla figura di Dante. La proposta si inserisce in un progetto più ampio per promuovere la cultura e la conoscenza del poeta tra i più giovani. La partecipazione è aperta alle scuole della zona.
Un incontro su Dante e il progetto di un concorso letterario a tema dantesco riservato alle scuole dedicato al legame tra la città di Luni e il sommo poeta. E’ stato un successo l’incontro svoltosi martedì scorso nella sala consiliare del Comune di Luni; presenti gli studenti delle scuole medie, che hanno mostrato interesse per la narrazione fatta dalla docente Angelina Magnotta, centrata su Dante e Luni, protagonisti della sua opera “Dante, Moroello e la Pace di Luni”. Nell’occasione la professoressa ha proposto che Luni città dantesca bandisca un concorso letterario a tema dantesco, riservato alle scuole, da intitolare “Il Convivio” e dedicato alla condivisione e alla divulgazione del sapere meditato, al tempo dell’IA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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