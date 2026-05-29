In quei giorni di maggio di 35 anni fa il vento del cambiamento continua a scuotere l'Europa. E le note di Wind of Change, dei tedeschi Scorpions, lo accompagnano in musica. Dopo oltre quarant'anni in cui il Vecchio continente è rimasto immobile o quasi. Stretto e ristretto tra due superpotenze che si guardano in cagnesco sotto la minaccia atomica, la situazione cambia in fretta. Forse troppo in fretta. E non sempre in modo pacifico. Dal 9 novembre 1989, la notte della caduta del Muro di Berlino, a Est è tutto in costante trasformazione. La quasi immediata caduta del satrapo Nicolae Ceausescu in Romania e la riunificazione della Germania (3 ottobre 1990) mutano la politica e la geografia di un continente che pareva cristallizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultima festa della Jugoslavia unita: 35 anni fa la Coppa dei Campioni della Stella Rossa

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Istina o 25. Maju: Najvea tajna Jugoslavije - Šta nam nikada nisu rekli o Josipu Brozu Titu

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