Lui è fuori Rai il conduttore lasciato a casa | chi prenderà il suo posto

Il conduttore è stato licenziato e non sarà più in onda. La Rai ha deciso di sostituirlo con un nuovo volto per le prossime trasmissioni estive. La scelta è stata comunicata ai collaboratori, mentre il pubblico attende di scoprire chi prenderà il suo posto. La decisione arriva in un momento di transizione per la rete, che si prepara a rinnovare la programmazione stagionale.

Le giornate si allungano, l’aria si scalda e, come ogni anno, anche la Rai cambia pelle per affrontare i mesi estivi. Nelle ultime ore sono stati presentati i nuovi palinsesti Estate 2026: un passaggio che, tra conferme, ritorni e scelte inattese, promette di far parlare a lungo. È il classico momento in cui il pubblico si divide tra entusiasmo e perplessità. Da una parte i format “di casa” che accompagnano gli spettatori sotto l’ombrellone; dall’altra le novità e, soprattutto, le assenze che diventano immediatamente argomento di discussione. Il cambio di stagione in tv e i palinsesti Estate 2026. >> Caos in studio, Caterina Balivo fuori di sé: sfuriata epica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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