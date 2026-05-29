L’Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, portando il totale degli aiuti a circa 290 miliardi di euro. La decisione è stata presa mentre Bruxelles limita l’uso di fondi propri per sostenere le spese legate al caro energia. Nel frattempo, il presidente ucraino ha richiesto aiuti finanziari, con stime di costi già superiori ai 200 miliardi di euro. La situazione ha suscitato critiche nei paesi membri riguardo alla gestione e alla distribuzione dei fondi.

Volodymyr Zelensky è già costato 200 miliardi. E ora scatta il prestito da 90. Ma, per favorire Friedrich Merz, Bruxelles apre a Kiev mentre ci vieta l’uso di soldi nostri per il caro energia. Il cancelliere Friedrich Merz ha una serie di ottimi motivi per sostenere l’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Per Berlino, l’arrivo di Kiev nel perimetro dell’Unione sarebbe manna dal cielo, che consentirebbe alla Germania di risollevare le sorti della sua economia. Favorire l’entrata, anche senza diritto di voto, nel consesso dei 27 Paesi europei significherebbe porre le premesse per conquistarne il mercato e, allo stesso tempo, una volta conclusa la guerra con la Russia, guidare la ricostruzione che, come è noto, verrà sostenuta principalmente da Bruxelles. 🔗 Leggi su Laverita.info

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