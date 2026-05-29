In assenza di notizie ufficiali, a tenere banco sono le indiscrezioni, le voci, anche se queste vanno prese con il beneficio d’inventario. L’ultima arriva, manco a dirlo, dalla capitale che sembra essere diventata la "sede" operativa distaccata, per così dire, della Lucchese. Marco Ardone, che si pensava potesse seguire Marco Bernardini in rossonero in qualità di suo "vice", sarebbe stato contattato da un club di Eccellenza della Campania e, tra l’idea di fare l’allenatore in "seconda" a Lucca in serie "D" ed essere lui l’allenatore in prima in Eccellenza, sembra abbia optato per la seconda soluzione. Se fosse così è ovvio che la Lucchese dovrà provvedere a trovare un "vice" a Bernardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’attesa e le sorprese. Bernardini sì, Ardone forse no

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