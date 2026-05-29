Lucchese - L’attesa e le sorprese Bernardini sì Ardone forse no
Nessuna conferma ufficiale arriva ancora sulla presenza di Ardone in squadra, mentre Bernardini sembra aver ottenuto l’ok. Le indiscrezioni circolano tra tifosi e addetti ai lavori, ma senza fonti certe. La situazione resta incerta, con alcuni segnali che indicano un suo possibile ritorno, mentre altri lasciano supporre il contrario. La squadra si prepara all’imminente impegno, in attesa di comunicazioni ufficiali.
In assenza di notizie ufficiali, a tenere banco sono le indiscrezioni, le voci, anche se queste vanno prese con il beneficio d’inventario. L’ultima arriva, manco a dirlo, dalla capitale che sembra essere diventata la "sede" operativa distaccata, per così dire, della Lucchese. Marco Ardone, che si pensava potesse seguire Marco Bernardini in rossonero in qualità di suo "vice", sarebbe stato contattato da un club di Eccellenza della Campania e, tra l’idea di fare l’allenatore in "seconda" a Lucca in serie "D" ed essere lui l’allenatore in prima in Eccellenza, sembra abbia optato per la seconda soluzione. Se fosse così è ovvio che la Lucchese dovrà provvedere a trovare un "vice" a Bernardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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