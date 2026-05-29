Venerdì 5 giugno alle 18, il Centro diurno di salute mentale di via Paolini 43 a Lucca ospiterà l’evento “Finalmente Estate!”. L’iniziativa trasformerà gli spazi in un luogo di incontro aperto a tutta la cittadinanza, promuovendo inclusione e socialità. L’evento durerà fino a sera e mira a coinvolgere la comunità locale, offrendo un’opportunità di incontro e confronto tra i partecipanti.

LUCCA – Finalmente Estate a Lucca è il titolo dell’iniziativa che venerdì 5 giugno, dalle 18, trasformerà gli spazi del Centro diurno di salute mentale di v ia Paolini 43 in un luogo di incontro aperto a tutta la cittadinanza. Una serata pensata per favorire la conoscenza reciproca, la partecipazione e il dialogo attraverso momenti di socialità, spettacolo e condivisione. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Centro di attività diurne La Bricola e il Centro diurno San Marco, impegnati nelle attività di salute mentale e riabilitazione psicosociale dell’a zienda Usl Toscana nord ovest, insieme alla cooperativa sociale La Mano Amica e all’associazione Archimede. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca, ‘Finalmente Estate!’: inclusione e socialità al Centro diurno San Marco

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