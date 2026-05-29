Loyola prende tempo per il futuro | Vedremo che cosa succederà

Loyola ha dichiarato di voler aspettare prima di prendere decisioni sul proprio futuro, affermando che “vedremo che cosa succederà”. La fine di maggio segna un momento di incertezza, con molte opzioni ancora aperte per i giocatori coinvolti. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. L’atteggiamento dell’allenatore indica che si stanno valutando diverse possibilità prima di fare scelte definitive.

La fine di maggio va a coincidere con l’apertura di infiniti possibili scenari per quanto riguarda il futuro di molti giocatori. In particolar modo, in seguito alla retrocessione è spuntato il punto interrogativo riguarda ciò che sarà di molti giocatori del Pisa. Su tutti, Felipe Loyola. Il centrocampista non è riuscito in questa seconda metà di stagione ad apportare un contributo necessario per evitare il naufragio della squadra in campionato. Oggettivamente, dal cileno tutto l’ambiente si aspettava di più. Undici le presenze accumulate, con un solo gol, quello realizzato con il Milan, e l’espulsione nella sfida con la Cremonese. Considerato che lo scorso anno Loyola godeva dell’interesse del Bayern Monaco, resta da capire la sua disponibilità di giocare in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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