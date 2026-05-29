Nel concorso più recente del Lotto, in provincia di Napoli sono state realizzate tre vincite per un totale di circa 30.000 euro. I dettagli delle vincite non sono stati specificati, ma si tratta di somme significative che hanno coinvolto diversi giocatori della zona. La notizia è stata riportata da Agipronews, senza ulteriori informazioni su punti vendita o numeri estratti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in provincia di Napoli centrate tre vincite per un totale che sfiora i 30mila euro. A Pozzuoli (NA) – in via Mare – un ambo, due ambi “Oro” e un terno “Oro” valgono un premio da 10.516 euro, mentre a Napoli, centrato un colpo da 10mila euro grazie ad un terno “Oro” in via dell’Epomeo; invece, a Giugliano in Campania (NA) realizzata una vincita da 9mila euro con un terno in via Innamorati. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di oltre 541,59 milioni di euro da inizio 2026. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto: in provincia di Napoli vincite che sfiorano i 30mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LOTTO LA RUOTA DI NAPOLI PER IL 20 FEBBRAIO ( NUOVA GIOCATA)

Notizie e thread social correlati

Lotto e 10eLotto fortunati a Napoli e provincia: vincite per decine di migliaia di euroMartedì 12 maggio, nella regione Campania, si sono registrate vincite complessive di oltre 23mila euro al Lotto e 10eLotto.

Lotto, in Campania vincite per oltre 30mila euro: i comuni fortunatiMartedì 31 marzo, il concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 30mila euro in diversi comuni della regione.

Temi più discussi: Fine settimana d'oro in Lombardia, pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto: quasi 50mila euro a Milano; VIABILITA' PIANA – pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione del 3° lotto della Circonvallazione di Altopascio | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026; Superenalotto, centrato un 5 da oltre 49mila euro in provincia di Siena: ecco dove.

#Ricostruzione #post #alluvione. Cassa di espansione del torrente Ghironda , in provincia di #Bologna, pubblicato il bando di gara per il secondo lotto: previsti interventi per 4,5 milioni di euro. La #notizia regioneer.it/espansione-del… x.com

Superenalotto, caccia al tesoro da 169milioni e 900mila euro. E la Lombardia si consola con Lotto e 10eLotto: ecco doveLa tabaccaia di Desenzano dove è stato realizzato l’ultimo 6: Il vincitore dei 35,4 milioni? Non so assolutamente chi sia, nessuno è passato da qui ... ilgiorno.it

Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, giovedì 21 maggio 2026In palio questa sera 167 milioni e 400mila euro ma nessuno ha azzeccato quel 6 che sfugge dal 22 maggio 2025 ... ilgiorno.it