Il caldo precoce ha portato all’adozione di divieti di utilizzo dell’acqua in diverse aree. Le autorità hanno introdotto restrizioni per limitare il consumo, in risposta all’aumento delle temperature. Le misure riguardano principalmente l’irrigazione e l’uso non essenziale dell’acqua potabile. Le restrizioni sono state attivate per contenere lo spreco e gestire le risorse idriche disponibili in condizioni di scarsità.

Il caldo arrivato con grande anticipo fa correre ai ripari contro lo spreco d’acqua. Con un’ordinanza firmata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, infatti, già da lunedì primo giugno e fino al 30 settembre sarà vietato utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari. Il provvedimento, come detto, nasce proprio dall’aumento delle temperature e dalle prime ondate di calore che stanno interessando anche il territorio perugino da ormai una settimana. Secondo i bollettini del Ministero della Salute, la città è già entrata in una fascia di rischio che può creare problemi soprattutto alle persone più fragili. In questo scenario il Comune ha deciso di intervenire per tutelare una risorsa considerata sempre più preziosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta allo spreco di acqua. Il caldo arrivato in anticipo fa già scattare i divieti

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