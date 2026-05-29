L’osteopatia funziona o ci sembra che funzioni?

Le ricerche attuali sulle terapie osteopatiche analizzano l’efficacia di questa pratica, ora regolamentata ufficialmente in Italia. Dopo l’introduzione di norme specifiche per gli studi, sono stati condotti studi per valutare se l’osteopatia produca effetti concreti sui pazienti. I risultati delle ricerche mostrano una varietà di conclusioni, con alcune evidenze di benefici e altre che evidenziano la mancanza di prove definitive.

Che cosa dicono le ricerche ora che in Italia sono state definite le regole per studiarla e praticarla come professione sanitaria Il 22 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta le modalità di riconoscimento del titolo di osteopata in Italia. Era un provvedimento atteso da tempo e che rende attuabile la legge introdotta nel 2018, che aveva dato l’avvio per l’inserimento dell’osteopatia nelle professioni sanitarie. Il decreto indica l’istituzione di elenchi temporanei ai quali si potrà iscrivere chi svolge già da tempo l’attività di osteopata, perché aveva iniziato a lavorare prima che fosse necessario un corso di laurea per questa professione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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