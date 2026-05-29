A Pistoia, Lori Lako ha affrontato il tema dei metodi di spionaggio durante la Guerra Fredda, tra cui l’uso di tessuti fatti a mano e smartphone. Si è parlato di come gli schermi rotti possano contenere informazioni sui satelliti dell’epoca e di come i simboli nazionali sui tessuti possano nascondere dettagli rilevanti. La conferenza ha esplorato il ruolo di oggetti quotidiani come strumenti di segretezza e di comunicazione clandestina.

? Punti chiave Come possono gli schermi rotti rivelare i segreti satellitari della Guerra Fredda?. Cosa nascondono i tessuti fatti a mano dietro i simboli nazionali?. Perché l'intelligenza artificiale ricostruisce un viaggio politico nell'Albania del 1978?. Come si trasforma la sorveglianza orbitale nel controllo digitale degli smartphone?.? In Breve Mostra aperta dal 31 maggio al 31 luglio 2026 alla Galleria ME Vannucci di Pistoia.. Testo critico curato da Stefania Rispoli con sostegno del Ministero albanese per l'Europa.. Video generato con IA ricostruisce viaggio di una famiglia italiana in Albania nel 1978.. Orari visita mercoledì-venerdì 17:00-19:30 e sabato 9:30-12:30 e 17:00-19:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lori Lako a Pistoia: tra tessuti e smartphone i segreti della Guerra Fredda

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