Un uomo, tra le vittime dell’incidente allo stadio, ha raccontato che avrebbe potuto salvarsi ma ha deciso di aiutare un ragazzino rimasto a terra. La sua testimonianza è stata resa durante un incontro organizzato dall’associazione che rappresenta le vittime dell’evento. L’uomo ha descritto il momento in cui ha scelto di mettere in salvo il giovane, rimanendo sul luogo dell’incidente.

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© Juventusnews24.com - Lorentini (Associazione vittime Heysel): «Mio padre poteva salvarsi ma scelse di aiutare un ragazzino»

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