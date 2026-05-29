L’Inter ha concluso la stagione 2025-26 con una doppietta, vincendo sia il campionato che la Coppa Italia. La squadra ha conquistato entrambi i trofei, chiudendo un anno da record. La vittoria nel campionato è arrivata con diverse giornate d’anticipo, mentre in finale di Coppa Italia ha battuto la squadra avversaria con un risultato netto. La stagione ha visto anche alcune vittorie importanti in campionato e coppa, contribuendo a rendere questa annata memorabile.

Una stagione da incorniciare quella 2025-26 per l’ F.C. Internazionale Milano che oltre al campionato ha vinto anche la Coppa Italia. Il 17 maggio scorso Sector No Limits, brand di orologi sportivi e Official Timekeeper del Club Nerazzurro, è stato protagonista a San Siro in qualità di Match Sponsor di Inter-Verona, l’ultima sfida casalinga della stagione. In occasione della festa allo stadio, Sector ha accolto il pubblico con una sorpresa dedicata allo storico ’ doblete ’, culminato nella conquista del 21° Scudetto e della 10ª Coppa Italia: è stato infatti presentato ufficialmente l’ orologio celebrativo in edizione limitata di 1.908 esemplari numerati, un segnatempo nato per trasformare una stagione esaltante in un prezioso oggetto da collezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ora dei neroazzurri. L’anno del doblete scandito da Sector

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