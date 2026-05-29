looksmaxxing il glow up si fa nella palestra | durante l' allenamento si ottimizza il tempo per la skincre routine

Durante l’allenamento, alcuni praticanti integrano la cura della pelle e dei capelli. Si vedono persone indossare sheet mask mentre fanno Pilates o applicare impacchi sui capelli durante la corsa sul tapis roulant. Queste pratiche mirano a ottimizzare il tempo dedicato alla routine di bellezza, combinando esercizio fisico e trattamenti di bellezza senza pause.

Beauty stacking e #looksmaxxing: quando l'allenamento si intreccia ai trattamenti viso, corpo e capelli Alcuni dettagli del fenomeno beauty stacking in palestra. In un video diventato rapidamente virale, la creator @ally.renee1 cammina sullo stair stepper mentre applica sui denti strisce sbiancanti, lip stain peel-off e olio per cuticole, trasformando la sua sessione di allenamento cardio in una routine di bellezza completa. Alla fine dell’allenamento, il corpo ha lavorato, ma anche il beauty look è già “a regime”. Questa tendenza - va detto - è indice di una cultura sempre più ossessionata dall’ottimizzazione di ogni minuto: dal sonno allo sport, tutto diventa #maxxing, tutto diventa performance, tutto diventa ossessione beauty e benessere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Looksmaxxing: il Fenomeno Social che Sta Influenzando una Generazione | RUVIDO 326

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