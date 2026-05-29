Un uomo ha riferito che mentre cercava di fuggire da un episodio di omicidio, è caduto tre volte e si è nascosto per paura. Ha aggiunto che anche il fratello ha tentato di scappare, cadendo più volte, ed è stato poi raggiunto e aggredito. L’uomo ha detto di aver visto poco durante la fuga, poiché si era nascosto. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’evento o sull’identità delle persone coinvolte.

"Scappando, anche io sono caduto, ma sono riuscito ad alzarmi e a mettermi in salvo. Mio fratello è caduto tre volte ed è stato raggiunto e aggredito: non ho visto molto perché mi sono nascosto, avevo molta paura". Gli ultimi attimi di vita di Gianluca Ibarra Silvera nella drammatica ricostruzione del fratello minore Gianfranco, sopravvissuto all’agguato di martedì sera. Un raid costato la vita a un ventiduenne che nulla c’entrava col mondo delle gang di latinos e che forse è stato scambiato per qualcun altro. Quel giorno, stando a quanto ricostruito finora, gli Ibarra, che avevano appena terminato una commessa importante come allestitori di stand e che quindi si erano presi alcuni giorni di pausa, hanno trascorso la mattinata a Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio in diretta: "Gianluca è scappato ma è caduto tre volte. E lo hanno raggiunto"

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