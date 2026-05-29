La Cgil ha richiesto il blocco dei lavori nelle ore più calde in Lombardia, sostenendo che le attuali norme sulla sicurezza climatica siano insufficienti. La richiesta si basa su considerazioni legate alle alte temperature e ai rischi per la salute dei lavoratori. Il sindacato propone criteri scientifici specifici per determinare i momenti di stop, affinché vengano rispettate le condizioni di sicurezza. La richiesta è stata presentata in una nota ufficiale.

? Domande chiave Perché la Cgil ritiene insufficienti le attuali norme sulla sicurezza climatica?. Quali criteri scientifici suggerisce il sindacato per bloccare i lavori?. Come potrebbero cambiare i turni di lavoro nei capannaggi lombardi?. Chi deve decidere l'anticipo delle misure contro il caldo estremo?.? In Breve Richiesta basata su istanza già avanzata durante la cabina di regia del 22 aprile.. Criticità legate al ritardo del provvedimento regionale che l'anno scorso partì il 30 giugno.. Proposta di usare i dati del portale scientifico Worklimate per identificare i rischi territoriali.. Tutela estesa ai lavoratori al chiuso tramite gestione turni e accesso all'acqua fresca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, Cgil chiede il blocco dei lavori nelle ore di massimo calore

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