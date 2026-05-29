Fanny & Alexander hanno pubblicato una graphic novel ispirata alla tetralogia ’L’amica geniale’ di Elena Ferrante. Il volume, realizzato da Mara Cerri e Chiara Lagani, è stato pubblicato da Coconino Press. La ristampa si propone di interpretare visivamente la serie di romanzi, portando i personaggi e le atmosfere delle storie in un formato illustrato. L’opera si inserisce nel percorso di reinterpretazione e omaggio alla celebre saga letteraria.

Fanny & Alexander tornano a confrontarsi con la tetralogia de ’L’amica geniale ’di Elena Ferrante, attraverso la graphic novel di Mara Cerri e Chiara Lagani edita da Coconino Press. Debutterà stasera a Ravenna Festival, alle 21, alle Artificerie Almagià, ’Storia del nuovo cognome - L’amica geniale a fumetti, vol. 2’, il nuovo capitolo che reinterpreta il best-seller pubblicato da EO attraverso il teatro, la musica e il fumetto, osservando le protagoniste Lila e Lenù (Chiara Lagani e Fiorenza Menni) alle prese con una società spesso violenta e maschilista con il solo sostegno della loro amicizia. Con la regia di Luigi Noah De Angelis, la storia si compone in un accumulo poetico dei volti, dei paesaggi e dei personaggi disegnati da Mara Cerri, l’illustratrice Premio Andersen 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio di Fanny & Alexander a ’L’amica geniale’ di Elena Ferrante

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