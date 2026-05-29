Lo schermo della discordia Pilotto dice no è polemica

Notizia in breve

A poche ore dalla partita più importante dell’anno, il Comune ha negato l’autorizzazione all’installazione di un maxi schermo in città. La decisione ha suscitato polemiche tra i tifosi, che avevano programmato di seguire la partita pubblicamente. Il progetto prevedeva di posizionare uno schermo gigante per permettere a più persone di seguire l’evento, ma le autorità hanno rifiutato l’autorizzazione senza ulteriori spiegazioni. La questura ha motivato la decisione con ragioni di ordine pubblico.