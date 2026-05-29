Lo schermo della discordia Pilotto dice no è polemica
A poche ore dalla partita più importante dell’anno, il Comune ha negato l’autorizzazione all’installazione di un maxi schermo in città. La decisione ha suscitato polemiche tra i tifosi, che avevano programmato di seguire la partita pubblicamente. Il progetto prevedeva di posizionare uno schermo gigante per permettere a più persone di seguire l’evento, ma le autorità hanno rifiutato l’autorizzazione senza ulteriori spiegazioni. La questura ha motivato la decisione con ragioni di ordine pubblico.
Monza sogna la Serie A, ma alla vigilia della partita più importante dell’anno esplode la polemica sul maxi schermo negato dal Comune. La decisione dell’amministrazione di non allestire una proiezione pubblica per il ritorno della finale playoff con il Catanzaro ha acceso il dibattito politico e infiammato i social. Il Monza scende in campo stasera alle 20 forte dello 0-2 conquistato all’andata in Calabria. Sulla scia di questo, molti speravano di rivivere l’atmosfera del 2022, quando per la storica prima promozione in Serie A venne installato un maxi schermo nell’area parcheggio di viale Sicilia, accanto allo stadio. Stavolta però la Giunta ha scelto diversamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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